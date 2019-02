E par fortuna che il sabato era difficile. Non era mai successo prima che nel giorno della SFIDA A MISTERPALMIERI il Mister e altri sei amici andassero a dama! E ripeto, in una giornata dove non era per niente semplice. Il colpone l'ha fatto, con un terno assolutamente diverso, il nostro SANDR0 che ha scelto



PERUGIA



PAVOLETTI marcatore



PIATEK marcatore



Una combinazione a ben 18/1. Ovviamente trainata dal gol del Perugia nel finale. Ma siete voi a insegnarmi che se non c'è un po' di fortuna...



Agli altri cinque stringiamo la mano, se la sono meritata 11051, CORRAS26, EDO77, GIANLUCA MAGNANTI e GIOVEDI'GNOCCHI. Più il Mister a oltre 7 contro 1.





E passiamo alla domenica. Molto meno ricca di nostri vincitori. Solo due ma il migliore è in gran forma, CLEARMIND19, che ha inanellato la Serie A in questo modo



EMPOLI under 3,5



NAPOLI under 3,5



INTER



UDINESE



SPAL over 1,5



GENOA 1X



A vederla così sembrerebbe quasi facile, invece porta la bellezza di 11,20 contro 1!!!!. Bellissima, di classe, senza invenzioni ma ottimamente costruita.



L'altro nickname andato a bomba è il nostro EMACAME che con un terno è arrivato a 4/1.



Tutto a posto no? Dai che alla prossima sfida ne vedremo ancora delle belle!