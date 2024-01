Come cambia il Monza con Popovic

Uno degli intrighi di mercato in questa sessione di gennaio è stato quello legato al futuro di. Il serbo classe 2006 si è svincolato il 1º gennaio scorso dal Partizan Belgrado, e dopo essere stato molto vicino a Milan e Frosinone ha firmato col Monza. Contratto fino a giugno dietro al quale c’è un accordo con il Napoli che - se i patti verrano rispettati - lo avrà a disposizione per il 2024/25.- Popovic è un esterno d’attacco che lì davanti può giocare in ogni ruolo. Si adatta a ogni posizione. In Serbia ha fatto anche il mediano., rientra verso il centro per calciare in porta o per cercare l’imbucata per i compagni. Per questo, quando giocherà lui, saranno importanti anche gli inserimenti dei centrocampisti. All’occorrenza Popovic può fare anche il trequartista centrale o giocare da prima punta. Nelle gerarchie dell’allenatore parte dietro, ma Matija lavorerà a testa bassa in allenamento per provare a convincere Palladino a rivedere le gerarchie.- I numeri di Popovic nelle giovanili del Partizan rendono l’idea della qualità di questo ragazzo:, ha giocato l’Europeo di categoria a maggio scorso chiuso ai quarti di finale con tre assist nella fase a gironi: due contro l’Italia e uno con la Spagna. Lì aveva attirato l’attenzione di Manchester City e Bayern Monaco, oggi il presente di Popovic si chiama Monza.