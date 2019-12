Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non ha solo parlato di Federico Chiesa nella sua intervista a Rai 2. Infatti, il patron viola si è soffermato anche su Gennaro Gattuso, ex allenatore del Milan accostato al club toscano: "E' calabrese come me, e pure grintoso come quando giocavo a calcio. Non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai".



SU MONTELLA - Due parole, poi, su Vincenzo Montella, attuale tecnico della Fiorentina: "Non mi sono piaciute le ultime tre partite di campionato, vediamo cosa succederà a Torino. Ma per ora Montella ha la mia fiducia". Ora l'Aeroplanino deve cambiare marcia, altrimenti Commisso si guarderà attorno. E strizza già l'occhio all'ex Milan, che raccolse, in rossonero, l'eredità proprio di Montella.