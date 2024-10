Como, Fabregas duro con i suoi: "Errori gravi a questi livelli"

Getty Images

, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta della sua squadra in casa contro la Lazio, vittoriosa al Sinigaglia per 5-1: "È una sconfitta pesante, dobbiamo lavorare. Sappiamo che è difficile giocare contro squadre che hanno più storia: nel primo tempo abbiamo fatto male il pressing, loro ci hanno messo tanta qualità e a noi è mancato questo. Abbiamo sbagliato tanto anche dietro, poi siamo entrati con più coraggio nel secondo tempo e abbiamo messo in difficoltà la Lazio nelle uscite da dietro. Abbiamo avuto poi tante occasioni per fare gol anche sull'1-3. Sono un po' deluso per la mancanza di cattiveria nei duelli: con tutto il rispetto non può vincere Castellanos contro Dossena e sul terzo gol la palla deve essere del portiere. Dobbiamo essere umili, siamo il Como e se non cambiamo sarà difficile".

Il tecnico spagnolo prosegue: "A centrocampo scelte forzate? Ci sono problemi, avevo questi a disposizione ma non posso mandare certo il messaggio che sono scarsi o che camminavano. Devo dare fiducia: c'è stato un passo indietro ma la squadra deve abituarsi a giocare questa partite".E infine: "Se temo che questa classifica possa togliere coraggio? È il mio lavoro, devo far sì che non succeda. Sono pagato per questo, basta".Poi, ai microfoni di Dazn,"Castellanos ha fatto la differenza su Dossena, così come la lettura di Audero sulla conclusione di Pedro. Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol ma non possiamo fare questi errori davanti alla porta. Il risultato è pesante ma la squadra era sbilanciata: fino al 3-1 non siamo stati male, bisogna continuare a crescere. Il passivo finale non mi preoccupa più del dovuto".