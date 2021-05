Con una nota ufficiale, il Como comunica "che Mister Giacomo Gattuso sarà l’allenatore della prima squadra anche per le prossime 2 stagioni.

Nato a Como e cresciuto nel settore giovanile lariano, Gattuso è diventato capitano nella prima metà degli anni ’90 conquistando una promozione in Serie B nella stagione 93/94. Tornato da viceallenatore all’inizio della stagione scorsa, è subentrato in corsa a novembre facendosi apprezzare per competenza e capacità gestionali. Le qualità umane del Mister rappresentano al meglio l’identità della società e i valori che il Club si impegna a promuovere all’interno e all’esterno del terreno di gioco".