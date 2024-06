Conte chiama Lukaku: "Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno"

AFP via Getty Images

Ilsogna in grande con. Si attende solo l'annuncio ufficiale del tecnico leccese, che firmerà con gli azzurri un contratto per i prossimi tre anni con un ingaggio da quasi 7 milioni di euro a stagione più bonus legati ai traguardi raggiunti e nessuna clausola o "via d'uscita anticipata".Si inizia a ragionare sulle prossime mosse di mercato, che sarà condotto in base alle uscite. Quella di, in particolare, appare la più probabile e può portare nelle casse del club 130 milioni di euro da reinvestire su più ruoli. Inevitabilmente proprio sul centravanti che dovrà raccogliere l'eredità del nigeriano e in quel ruolo c'è un nome che stuzzica più degli altri:

- Conte gradirebbe la possibilità di tornare a lavorare con Lukaku dopo l'esperienza positiva all', condita dalla conquista dello Scudetto nel 2021. Il tecnico, però, rivuole proprio quella versione dell'attaccante, non quello in difficoltà visto sopratuttto nell'ultimo anno a Roma.Per questo Conte avrebbe già telefonato a Lukaku e Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, rivela un virgolettato dello scambio: "".- L'attaccante belga classe 1993 lascia lae torna al, club proprietario del cartellino, che può inserirlo nello scambio (più conguaglio a favore del Napoli) per Osimhen. Un altro problema può essere rappresentato dall'a stagione del giocatore.

- La trattativa con i Blues non decolla e per questo il club di Aurelio De Laurentiis proverà a discutere separatamente delle due situazioni con i londinesi. E nel frattempo Giovanni Manna valuta alternative a Lukaku:, bomber ucraino del Girona da 24 gol e 8 assist in stagione.