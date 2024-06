Chiesa, il padre: "Sta molto bene alla Juventus, Conte al Napoli..."

Pasquale Guarro, inviato

21 minuti fa

Enrico Chiesa dice la sua su suo figlio Federico. L'ex attaccante di Sampdoria, Parma e Lazio ha parlato a margine dell'evento "La Notte della C" alla Triennale di Milano: "Mi auguro che possa fare un buon campionato europeo. Ormai sono 8 anni che gioca in Serie A, i consigli glieli do, ma fino a un certo punto. Ha l'esperienza per sapere che è un momento importante per tutti quanti, per la Nazionale".



ALLA JUVE - "Sul futuro ha un contratto e sta molto bene alla Juventus, poi ha un procuratore molto in gamba come Ramadani. Perciò siamo stra-felici e convinti che possa andare tutto bene".



CONTE AL NAPOLI - "Conosco bene Antonio, gli auguro tutto il bene perché è un amico e un grande allenatore. Se ha fatto questa scelta, l'avrà ponderata bene. Non lo so se gli piace Federico, abbiamo giocato insieme in Nazionale e l'ho avuto come secondo a Siena".







IL RUOLO - "Io non faccio allenatore, per rispetto verso chi l'ha allenato e chi l'allenerà, non entro nell'aspetto tecnico. Sapranno loro come collocarlo in campo, l'importante è che sia sereno come ora, indipendentemente dal ruolo".



GLI INFORTUNI - "Fanno parte dell'esperienza di un calciatore, ne so qualcosa anch'io. Sono stati mesi difficili, ma ora sta bene. E' stato molto bravo facendo dei sacrifici, è tornato e adesso sta benissimo".