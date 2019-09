"Prima o poi toccherà a lui... ma si vede che è speciale". Alexis Sanchez inizia a carburare, parola di Antonio Conte che oggi ha speso elogi importanti per il cileno aspettando di poterlo lanciare dal primo minuto. Un'idea per Marassi contro la Samp ma non soltanto, Sanchez si gioca le sue carte e inizia a migliorare sul piano fisico mentre deve ritrovare la brillantezza necessaria per trovare continuità. Ma il suo ingresso in campo con la Lazio è piaciuto molto a Conte, ecco perché ha le sue chances di giocare una buona porzione di partita contro la Sampdoria, aspettando Barça (da ex...) e Juventus.





IL RISCATTO - Intanto, c'è da ricordare che l'Inter per il cileno non ha fissato alcun diritto di riscatto in vista di giugno 2020. Il motivo è la fretta che ha obbligato la dirigenza nerazzurra ad evitare inserimenti pericolosi di altri club: la trattativa col Manchester United non si chiudeva per giorni e giorni proprio per quell'aspetto della cifra legata al riscatto, così è stato avallato il prestito secco ma c'è una promessa di riparlare del trasferimento a titolo definitivo con cifre ragionevoli tra un anno, qualora l'Inter lo volesse. A Sanchez è stato garantito che questo prestito è comunque in funzione dell'idea di andare avanti insieme per più anni, a patto che Alexis ritrovi la brillantezza dei tempi passati, come all'Arsenal. Non c'è una cifra pattuita, non si andrà sotto i 20 milioni ma in ogni caso l'Inter mantiene il filo diretto con lo United e vuole tenersi Sanchez, purché il cileno si prenda la scena. Il suo momento sta per arrivare...