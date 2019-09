Scusi Conte, quanti scudetti ha vinto la Juve?



Scusi Conte, è giusto che lo scudetto del 2006 sia stato tolto alla Juve e assegnato all’Inter?



Scusi Conte, lei ha appena dichiarato che Sarri deve stare tranquillo perché ora è dalla parte del potere. Ha avvertito la forza del potere quando giocava nella Juve oppure la allenava? E quanti scudetti ha vinto grazie a questo potere?



Se i giornalisti avessero voluto non fomentare l’odio tra Inter e Juve, ma semplicemente mettere in difficoltà Conte, avrebbero potuto rivolgergli una di queste tre domande (ma ce ne sarebbero altre dieci dello stesso tenore). Invece, nei quasi tre mesi in nerazzurro dell'allenatore, nessuno lo ha fatto. Eppure sarebbero stati quesiti legittimi, anche interessanti, così come lo sarebbero certamente state le risposte.



Conte ha dichiarato che prenderebbe a calci nel sedere i giornalisti perché fomentano l’odio tra Inter e Juve. Noi qui non vogliamo difendere i giornalisti, i quali non sono esseri perfetti (anzi) né intoccabili (ci mancherebbe). E’ però abbastanza ottuso non rendersi conto che l’inimicizia tra il mondo bianconero e quello nerazzurro, arrivata a livelli estremi, non è scatenata da alcun giornalista.



Non c’è bisogno di noi, caro Conte, perché fate tutto da soli, voi uomini dentro il calcio, e accade da Calciopoli in avanti senza tregua e senza freni. Moratti e Agnelli si sono detti qualsiasi cosa per lustri, il caos che è scoppiato con il passaggio suo e di Marotta all’Inter è noto a tutti, i tifosi sono su posizioni nettamente contrapposte.



Ai giornalisti possono essere addebitate mille colpe, ma questa proprio no. Se vuole prendere a calci nel sedere (gesto peraltro volgare e un po' triste) qualcuno che fomenta l’odio, caro Conte, cerchi attorno a quelli che frequenta o ha frequentato: vedrà che ne troverà più di uno meritevole di un simile trattamento. E magari un calcetto lo riservi anche a se stesso.



@steagresti