A fine ottobre, in campionato, finì con pesantissimo 5-1 a favore del Barcellona. Quasi quattro mesi dopo i blaugrana ritroveranno il Real Madrid, stavolta nelle semifinali di Coppa del Re, e almeno in quota il primo atto della doppia sfida è ancora "blindato" a favore della squadra di Valverde. Sul tabellone Microgame l'«1» per la sfida di mercoledì al Camp Nou vale 1,75; nettamente staccati i Blancos, dati a 4,25, poco più in alto del pareggio, offerto a 3,90. Come sempre, il leit motiv del Clasico è l'Over: l'esito alto (almeno tre reti complessive) è arrivato otto volte dei dieci scontri diretti più recenti e stavolta è dato a 1,50 contro il 2,45 dell'Under. A 1,50 anche il Goal, mentre sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è il 2-1 a 7,75.

