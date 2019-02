Finisce sull’1-1 la prima parte del Clasico tra Barcellona e Real Madrid, valido per le semifinali di Coppa del Re. Un risultato che, in vista del ritorno in programma il 27 febbraio, concede un leggero vantaggio ai Blancos, che giocheranno il ritorno davanti al loro pubblico. Le previsioni dei betting analyst, riferisce Agipronews, si mantengono comunque equilibrate: la squadra di Solari la spunta a 2,50 sul tabellone Microgame, il blitz dei blaugrana pagherebbe 2,70, mentre un altro pareggio si gioca a 3,40. La partita di ieri si è chiusa con un punteggio "contenuto", ma per il prossimo testa a testa i quotisti insistono sull’Over: almeno tre reti complessive sono offerta a 1,60 (contro il 2,20 dell’Under), ed è in discesa anche la strada per un altro Goal (entrambe a segno), a 1,45. Il tabellone sul risultato esatto conferma invece l’1-1 in prima fila, a 6,75, seguito dal 2-1 a 9,00.