Tutto è ancora aperto, tutto è ancora possibile nel Gruppo F, quello di Messico, Germania, Svezia e Corea del Sud. Dal Tricolor primo a 6 punti ai coreani ultimi a 0, tutti possono ancora passare il turno. I campioni del mondo di Loew, dopo aver vinto contro la Svezia all'ultimo respiro grazie al gol di Kroos, non possono permettersi di sbagliare contro Son e compagni. Alle 16, alla Kazan Area, la Germania deve vincere se non vuole correre rischi; come anche la Corea, che però deve sperare nella vittoria del Messico sulla Svezia.



I tedeschi hanno vinto solamente 2 delle ultime 8 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e non è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime 7, mentre la Corea del Sud ha portato a casa una sola vittoria nelle ultime 8 (1 pareggio e 8 sconfitte le altre). Questo sarà il terzo scontro tra Germania e Corea del Sud alla fase finale di un Mondiale ed entrambe le volte hanno vinto i tedeschi. Vincere per continuare a il proprio cammino nella Coppa del Mondo. Con un occhio sull'altro campo, incrociando le dita.