Dopo una stagione con pochissime presenze e tante ombre, Ante Coric ha scelto di ripartire dalla Segunda Divisiòn spagnola con l’Almeria. Nella conferenza stampa di presentazione con il club iberico, il centrocampista croato ha voluto fare riferimento anche al suo recente passato alla Roma, concentrandosi poi sul futuro. Queste le sue parole: “Non conosco i motivi per cui non mi facevano giocare a Roma, adesso per me l’Almeria è una buona opportunità. Speriamo di salire subito in Liga, ma sappiamo che la Segunda Divisiòn sarà molto competitiva. Darò il meglio di me come numero 10 e apprezzo il paragone con Modric“.