È costata caro, ad alcuni tifosi dell'Inter, la visita ad Appiano Gentile prima della sfida dello Stadium contro la Juve. Il 7 marzo scorso, diversi supporters nerazzurri - circa 350 - si ritrovarono alla Pinetina per sostenere la squadra in vista del delicato impegno dello Stadium in programma il giorno successivo a porte chiuse.



DENUNCE - Quarantanove di loro, infatti, sono stati denunciati per violazione delle norme di contenimento del coronavirus. Violate le disposizione del Decreto Legge datato 23 febbraio, emanato per stabilire il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19. L'assembramento senza dispositivi di protezione e rispetto della distanza di sicurezza è costato caro ai tifosi, identificati grazie a riprese del personale della Polizia Scientifica della Questura di Como. Due di loro, inoltre, sono stati sanzionati anche per il possesso di fumogeni.