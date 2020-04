Tutti di nuovo in campo, a breve. Si cercano soluzioni per riprendere il campionato di calcio, nonostante l'emergenza Coronavirus. La Uefa ha alzato i toni, ora la frangia capitanata da Lazio e Napoli potrebbe essere avvantaggiata. Hanno fatto rimanere a Roma i loro giocatori, potrebbero riprendere ad allenarsi a breve.



IL VANTAGGIO DELLA LAZIO - Il vantaggio di Lotito potrebbe concretizzarsi in qualche giorno in più di allenamento, ma la Lega potrebbe decidere di concedere 3-4 settimane di "precampionato", per consentire ai giocatori di riprendere del tutto la forma fisica. Anche perché Juventus e Inter dovranno far tornare i giocatori dall'estero. E in fretta, se si vuole iniziare a metà maggio...