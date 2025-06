Cosa serve alla Salernitana per rimanere in Serie B

Getty Images

Un centrocampista - mediano - e un difensore sono i giocatori che possono tenere la Sampdoria in Serie B.. Entrambe le reti arrivate da distanza ravvicinata alla fine di una mischia, come fossero al posto giusto al momento giusto. Una regola che vale un po’ meno per Fabio Borini, espulso nel finale per un’entrata su Locoshvili; negli ultimi minuti le squadre si sono innervosite e il clima è diventato più teso, cartellino rosso anche per Stojanovic che colpisce un avversario dopo delle proteste della Salernitana per una scelta di Aureliano in favore della Samp. Il ritorno si giocherà a Salerno, allo stadio Arechi, venerdì 20 giugno alle 20.30.

- La Sampdoria parte da un vantaggio di due gol grazie alla vittoria di oggi: per salvarsi le basterà vincere, pareggiare o perdere con un gol di scarto.: in caso di parità di gol tra andata e ritorno, a rimanere in B è la squadra che si è piazzata meglio in campionato (Salernitana, +1 sull Samp).- Dopo che il club granata aveva presentato. In attesa dell’udienza del 19 giugno 2025, fissata alle ore 12:45 in modalità videoconferenza, è, quindi, confermata la doppia sfida tra le due squadre. Respinto il ricorso la squadra granata si giocherà la permanenza in Serie B nella sfida di ritorno contro la Sampdoria, partendo con due gol di svantaggio e il rischio concreto di scendere in C.