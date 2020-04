Il coronavirus non ferma i combattimenti della UFC, che rilancia: "Si può combattere su un'isola deserta". E' questa l'idea del numero uno dell UFC Dana White, criticato nelle ultime settimane per aver portato avanti gli eventi nonostante la pandemia di Covid-19. White in particolare, nel corso di un'intervista concessa al Guardian, parla di UFC 249, evento in programma il 18 aprile nel quale si affronteranno Justin Gaethje e Tony Ferguson per la cintura ad interim dei pesi leggeri, visto che il campione in carica Khabib Nurmagomedov è bloccato in Russia: "Vi dico questo, sono vicino a un accordo - spiega White - "Questo posto in cui si combatterà il 18 aprile, l'ho chiuso per due mesi, quindi continuerò con i combattimenti. Ho anche bloccato un'isola. Ho un'isola. Stanno costruendo le infrastrutture proprioin questo momento. Faremo tutti i nostri combattimenti internazionali su quest'isola".