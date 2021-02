"No al lockdown, non serve: le varianti non siano usate come clava politica" parola di Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, in un post su Facebook: "Non si tratta di aggravare le misure ma di applicare bene quelle che ci sono - ha aggiunto - . E Draghi superi la logica geopolitica del brevetto per il vaccino"