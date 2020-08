Lecce o Genoa, chi andrà in Serie B? È questo l'ultimo fondamentale verdetto che rimane in questa lunghissima e travagliata Serie A 2019/20 e che verrà ufficializzato questa sera. Il Grifone proverà a difendere il proprio punto di vantaggio affrontando in casa al Ferraris il Verona dell'ex-Juric che ha promesso partita vera. I salentini, invece ospiteranno al Via del Mare il Parma che potrebbe, in caso di vittoria, agguantare proprio il Verona al nono posto.



