Inter, Klinsmann: "Pellegrini? Un grande dolore. Quella volta che non mi alzai per lui... Ora c'è un tifoso in più per la finale di Champions League"

Jurgen, ex giocatoree giocatore passato in nerazzurro durante la presidenza di Ernesto, ha voluto ricordare l'uomo scomparso oggi nel giorno della finale diche vedrà proprio la sua ex squadra impegnato contro il. Queste le parole del tedesco a Gazzetta.it.​“Incredibile, si è spento proprio oggi. Chi lo ha conosciuto, e ora prova uncome me, sa quanto, speriamo che i nostri ragazzi possano dedicargli questa Champions”.

Diceva le cose come stavano senza girarci attorno. La sua squadra aveva vinto lo Scudetto, andava via Ramon Diaz, voleva vincere anche in Europa e io dovevo aiutare a farcela: ci riuscimmo con la Uefa nella mia seconda stagione”.“Era arrivato da pochissimo, ricordo la prima volta in cui entrò negli spogliatoi e i miei compagni scattaronoIn Germania non avevo avuto questa formazione, io rimasi seduto. Poi vidi che anchesi erano alzati e, senza capire bene il perché, feci lo stesso. Me lo spiegò dopo proprio: era semplicemente rispetto per l’azienda che ci pagava e l’uomo che la rappresentava. Un piccolo gesto di cortesia, normale ma doveroso”.

“La partita di stasera è, il Psg, ma l’Inter è preparata. E