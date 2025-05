Milan, con Allegri arrivano anche Landucci e Padoin

Getty Images

che il tecnico livornese sta firmando in questi minuti con l'ad rossonero. In quella che sarà la sua seconda avventura come allenatore del Milan, dopo il periodo 2010-2014,, stando a quanto riferisce Cronache di Spogliatoio,che al momento ricopre il ruolo di. Max lo conosce bene e potrebbe portarlo a Milanello, nel suo staff al Milan. Con Allegri, con tutta probabilità, ci sarà anche il suo fidato e storico vice,

. E' la prima volta che Allegri allena una squadra diversa dalla Juventus dal 2014: negli ultimi dieci anni, Allegri ha allenato la squadra bianconera per otto stagioni (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2018-19, e poi, nell'Allegri-bis, 2021-22, 2022-23 e 2023-24).con un bilancio di 534 partite e 23 goal da professionista fra il 2003 e il 2020. Padoin ha giocato per cinque anni nella Juventus, vincendo cinque Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

, già suo tecnico a Torino negli anni da calciatore, in qualità di collaboratore. Padoin ricopre il ruolo per il successivo triennio, conseguendo, nel settembre del 2022, il patentino UEFA A a Coverciano. Esattamente un anno dopo inizia il corso UEFA Pro., diventando il vice di Francesco Magnanelli sulla panchina della squadra under 20, militante nel Campionato Primavera 1.