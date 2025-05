Cosa serve alla Juventus per conquistare un posto in Champions League con una giornata d'anticipo

2025 Getty Images

A due giornate dalla fine la corsa al quarto posto, che dà l'accesso alla prossimaè ancora più accesa che mai. In corsa ci sono, in ordine di classificaCosa serve alla Juventus per arrivare al quarto posto con una giornata d'anticipo?I bianconeri affrontano Udinese in casa e Venezia in trasferta nelle prossime due. La Juve è in Champions League prima della 38esima se:- batte l'Udinese- la Lazio perde con l'Inter- la Roma perde con il Milan

- il Bologna non vince a FirenzeSe non succede solo una di queste cose la Champions si deciderà negli ultimi 90 minuti.