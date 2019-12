Marco Baroni, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo la vittoria contro l’Empoli e il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia: “Mi è piaciuto molto la prestazione della squadra. Sono felice per il passaggio del turno, ancora di più per ciò che abbiamo fatto vedere sul campo”.



SUL CAMPIONATO – “Sappiamo che la classifica è corta, siamo alla ricerca di continuità e nelle ultime settimane abbiamo giocato bene. Purtroppo i tanti infortuni ci hanno condizionato”.



SUL GIOCO – “Io ricerco un gioco dinamo: oggi lo abbiamo fatto bene grazie agli inserimenti. Soddimo e Palombi hanno fatto un bel lavoro”.



SUL FUTURO – “Conosco bene la Serie B. Dobbiamo lavorare sempre duramente, nessuno ti regala nulla. Dobbiamo calarci meglio in questa realtà”.