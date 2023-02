Lavoro mattutino al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per la Cremonese, che prosegue nella preparazione in vista della gara con il Napoli (domenica 12 febbraio, ore 20.45). L’attività odierna si è svolta in tre fasi: la prima, nella sala conferenze, con l’analisi video; le successive in palestra con attivazione fisica ed esercitazioni sulla forza e sul campo numero 5 con lavori tecnici, esercitazioni 1 contro 1 e 2 contro 2, allenamento tattico, partita su metà campo. Con il gruppo Acella e Benassi, mentre Buonaiuto ha svolto parte del lavoro con i compagni. Allenamento differenziato per Lochoshvili, Okereke e Quagliata.