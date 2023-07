"U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo con il tecnico Massimiliano Alvini per la risoluzione consensuale del contratto. La società ringrazia Alvini per il lavoro svolto e augura le migliori fortune professionali". Così il club lombardo ha annunciato la separazione con il tecnico che era stato esonerato lo scorso 14 gennaio. Ora l'allenatore toscano è dunque libero di accasarsi allo Spezia con cui ha già raggiunto un accordo di massima in questi giorni.