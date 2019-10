Vediamola così: più che un modo per arrotondare lo stipendio, fare l'influencer su Instagram per Cristiano Ronaldo è un lavoro vero e proprio. Soprattutto se pensiamo che con le sue pubblicità postate sul suo social network fotografico guadagna più che con lo stipendio erogatogli dalla Juventus. Secondo lo studio pubblicato da Buzz Bingo, il portoghese sarebbe una delle celebrità che con Instagram fattura di più.



IL DOPPIO DI MESSI - Infatti, a fronte dei 31 milioni di euro che i bianconeri versano annualmente sul suo conto, tramite il social network CR7 incassa circa 870mila euro ogni post sponsorizzato, moltiplicato per le 49 foto condivise il calcolo è presto fatto: il campione di Madeira ha portato a casa un "bonus social" da quasi 43 milioni di euro.

Alle sue spalle - ma decisamente distaccato - c'è l'eterno rivale, Leo Messi che con il suo profilo Instagram guadagna "solo" 21 milioni di euro (586mila euro ogni post).



BUSINESS CR7 - Una star totale Cristiano Ronaldo, capace di battere record e primati anche sui social network: nella speciale classifica dei "paperoni social" è terzo e si lascia dietro gente come Selena Gomez, Kim Kardashian, Dwayne Johnson e Justin Bieber. Quello del portoghese è ormai un marchio: è uno che ha fatto della sua persona un business a 360 gradi. Tutto quello che tocca diventa oro e fa quasi impallidire il paragone con l'influencer italiana più famosa al mondo, Chiara Ferragni. La signora Fedez intasca 52.000 euro ad ogni post sponsorizzato.