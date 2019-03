Si era perso anche, che in Inghilterra segna tanto (però in Championship, la nostra serie B) ma non è proprio un fenomeno. Gli è sbucato alle spalle, ha sfiorato il pareggio,: il successo contro la Finlandia, che oggi viene celebrato come il trionfo dei giovani azzurri, avrebbe avuto ben altro aspetto se fosse arrivato quell’1-1.Troppi. Da agosto a oggi, da Stepinski contro il Chievo in avanti, sui gol incassati dalla Juve c’è spesso la sua firma. A memoria, ha colpe evidenti...