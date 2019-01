Marko Arnautovic è pronto a lasciare il West Ham per la Cina. Come scrive dailystar.co.uk, ora gli Hammers guardano in Italia, precisamente a Roma: Edin Dzeko Prima un tentativo per Piatek, 45 milioni di euro rifiutati dal Genoa, che attende l'offerta del Milan nell'incontro di domani, ora il mirino è puntato sul 9 giallorosso.



DI NUOVO PELLEGRINI - Vicino al Chelsea un anno fa, ora ritorna di moda la Premier per il bosniaco: il West Ham pensa all'ex Manchester City, dove è stato allenato dall'attuale manager dei londinesi, Manuel Pellegrini.