Moise Kean apre all'ipotesi Everton. Il club inglese ci sta provando per il centravanti della Juventus, per il quale chiede 40 milioni di euro, e, come scrive il Daily Stars, il classe 2000 ex Verona ha detto sì al trasferimento, convinto che con la maglia del Toffees possa trovare quella continuità che sembra difficile da conquistare in bianconero.