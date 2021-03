La stagione particolarmente turbolenta nella quale il Celtic ha dovuto cedere per la prima volta dopo dieci anni il titolo scozzese ai rivali dei Rangers è quasi giunta al termine. Dopo l’addio dell’allenatore Neil Lennon, i Celts cercano un sostituto in grado di dare una scossa a tutto l’ambiente e, secondo il Sun, l’ex centrocampista del Manchester United Roy Keane, è il candidato numero uno per la panchina.



L’irlandese, ora commentatore tv, ha concluso la sua carriera proprio a Glasgow e, a 49 anni, è pronto a rimettersi in gioco, questa volta in panchina. Se anche Gerrard dovesse rimanere su quella dei Rangers, si riproporrebbe la fantastica sfida di centrocampo che accendeva la rivalità tra Liverpool e Manchester Utd fra fine anni ’90 e inizio anni 2000.



Keane, che aveva già allenato Sunderland e Ipswich Town, prima di iniziare la sua carriera da commentatore, dovrà battere la concorrenza di Eddie Howe, ex manager del Bournemouth, e Steve Clarke, attuale CT della Scozia.