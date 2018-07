Al momento, non c'è la fila per Malcom fuori dalla sede del Bordeaux. Al 5 di luglio - si legge su 20minutes.fr - l'esterno offensivo brasiliano ha cominciato la preparazione nel ritiro di Vichy agli ordini di Gustavo Poyet. Lo scenario attuale - precisa il sito francese - non esclude un addio del giocatore, le contrattazioni con i suoi rappresentanti e l'Inter proseguono bene, ma i francesi non hanno alcuna intenzione di correre. Come ha sottolineato una fonte vicina alla trattativa il "mercato è calmo ovunque" a causa della Coppa del Mondo, non c'è alcun tipo di motivo di fretta per chi vende, tanto che si aspetta il solito segnale dal mercato inglese.