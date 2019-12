Dries Mertens è uno dei giocatori sul cui futuro si discute di più in casa Napoli. Il belga ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2020 e cresce sempre più il dubbio sulla sua permanenza ancora in azzurro il prossimo anno.



Nel frattempo dalla Spagna cresce l'interesse proprio per Mertens. Secondo quanto riportato dal quotidiano As ci sarebbe l'Atletico Madrid, pronto a fiondarsi sul giocatore. Sarebbe una trattativa senza passare per il Napoli, ingaggiandolo a parametro zero il prossimo anno. Ma rappresenterebbe un'alternativa a Cavani, quindi tutto è ancora da decidere nei piani dei Colchoneros.