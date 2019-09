"Forza fisica, velocità e grande tecnica: avete negli occhi il gol contro il Napoli, ma gliene ho visti fare tanti con una giocata su cui lavorava spesso", Vitor Pereira, allenatore del Porto dal 2011 al 2013 no ha dubbi su Danilo e alla Gazzetta dello Sport dichiara: "Da destra ama accentrarsi e poi calcia con il sinistro: è quella la sua specialità".



SARRI E CR7 - "Danilo è perfetto per questo grande allenatore. Offensivo, ma bravo a tenere la linea. Prima del Porto in Brasile faceva anche il centrocampista e può giocare anche “dentro” il campo: è bravissimo nel muovere la palla a due tocchi, come piace a Sarri. Sarà importante per il suo gioco. CR7? Al Porto faceva grandi cross per gli attaccanti, amava proprio l’ultimo passaggio: in una organizzazione offensiva dà molte opzioni. Adesso ha davanti un centravanti del livello di Cristiano e sappiamo tutti che, se Danilo metterà la palla giusta, sarà gol. Non so se nel modo di giocare ricordi Cafu, il suo idolo, ma di certo è tra i migliori nel ruolo".