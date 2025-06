Inter, Enzo Raiola in sede

Getty Images

Giornata importantissima in casa Inter dove summit e confronti con diversi agenti ed intermediari sono in programma e non solo per definire il futuro della panchina interista lasciata libera da Simone Inzaghi. La ricerca del nuovo allenatore è in piena corsa con Fabregas, Vieira, Chivu e le possibili alternative che si stanno rincorrendo. C'è però da programmare anche il futuro della rosa che il neo-allenatore dovrà guidare e, in questo senso, va registrata la visita in sede di Enzo Raiola.Il motivo scatenante è sicuramente quello di provare a delineare il futuro di, terzino sinistro classe 2007 che Simone Inzaghi ha fatto esordire nel finale della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e Campione d'Italia in carica con la Primavera nerazzurra. Tante sono le proposte che stanno arrivando per lui anche dall'estero e l'Inter dovrà capire se lasciarlo partire o trattenerlo per la squadra Under 23.

Inevitabilmente le parti sfrutteranno l'occasione anche per allargare il discorso ad altri profili graditi, uno su tutti quel Gigio Donnarumma che ancora non ha rinnovato il suo contratto con il PSG. La ferita della finale di Champions League non cancella il gradimento della dirigenza e se l'occasione a costi contenuti si presenterà l'Inter non si farà trovare impreparata.