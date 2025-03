Danimarca-Portogallo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Torna lacon i quarti di finale e tra le sfide in programma c'è quella traLa gara d'andata si gioca al Parken Stadium di Copenaghen, mentre il match di ritorno sarà in casa dei lusitani, all'Estadio José de Alvalade di Lisbona, che ospita le partite casalinghe dello Sporting.Tante conoscenze attuali e non della Serie A in campo: Isaksen, Eriksen e Hojlund per il ct danese; Cristiano Ronaldo, Leao e Bruno Fernandes per il ct del PortogalloChi passerà il turno in semifinale se la dovrà vedere con una tra Italia e Germania.

Tutte le informazioni su Danimarca-Portogallo:: Danimarca-Portogallo: giovedì 20 marzo 2025: 20.45: UEFA TV: UEFA TV: Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Andersen, Rasmussen; Isaksen, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard; Hojlund, Harder.. Riemer.: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Leao.. Martínez.

- La sfida tra Danimarca e Portogallo sarà trasmessa da UEFA TV, così come gli altri quarti di finale di Nations League, tramite l'app per smart tv.In alternativa, basterà avviare il sito UEFA.tv su un pc/notebook/computer e collegarlo con un cavo HDMI al televisore.- Danimarca-Portogallo sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di UEFA.tv su dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo nome utente e password.In alternativa, si potrà vedere la partita di Nations League tramite il sito ufficiale di UEFA.tv disponibile su computer, notebook e pc.