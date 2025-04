De Bruyne-Inter è davvero possibile? Quanto guadagna e chi può prenderlo

DE BRUYNE LASCIA IL CITY: VOCI SULL'INTER

Un'avventura lunga dieci anni è giunta al termine.lascerà ila fine stagione e ora ci si interroga sul futuro della stella belga: dove può andare? La lista delle pretendenti è già lunga e negli ultimi giorni è emersa anche una clamorosa voce: l'I nerazzurri sono spesso attenti al mercato dei cosiddetti parametri zero e De Bruyne, che il 28 giugno compirà 34 anni, fa parte della ristretta cerchia delle occasioni a zero di super lusso.

, presidente dell'Inter, a domanda sul possibile arrivo di un grande parametro zero come De Bruyne non ha chiuso del tutto la porta all'arrivo di nuovi giocatori esperti, pur ribadendo che la linea del club sia di investire sui giovani e ridurre i costi: "Per costruire una squadra vincente - perché vogliamo essere vincenti anche l’anno prossimo - servono caratteristiche ben precise: giocatori giovani ed esperti, uno zoccolo duro di italiani che va salvaguardato, contenimento dei costi. Andiamo alla ricerca di diversi tipi di profili; vogliamo ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi, ma non disdegniamo l’opportunità di valutare i cosiddetti esperti. Però la nostra linea guida è andare a creare patrimonio, nel prossimo calciomercato vogliamo creare investimenti su giovani che hanno grandi prospettive", ha detto a Sky Sport prima della partita con il Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League.

- Parole che non chiudono la porta all'eventuale arrivo di un campione come De Bruyne, ma pongono l'accento sull'aspetto della sostenibilità. Diventa quindi un dettaglio di primaria importanza lodel belga, che al Manchester City è notevole: in virtù dell'ultimo rinnovo di contratto firmato nel 2021, come rivelato dalla stampa britannica, l'ex Chelsea e Wolfsburg ha un ingaggio da. Cifre chiaramente non in linea con i parametri di mercato dell'Inter e dei club italiani più in generale, specie se rapportati all'età di De Bruyne: per un eventuale approdo in Serie A, sarebbe necessario limare decisamente le spese per l'ingaggio.

DE BRUYNE PUO' GIOCARE IL MONDIALE PER CLUB CON IL MANCHESTER CITY? COSA DICE IL REGOLAMENTO

- Quali altre piste ci sono dunque per il futuro di De Bruyne? Quelle più percorribili portano a due Paesi lontani tra loro: l'e gli. Lanon è una novità per il belga, già lo scorso anno era stato corteggiato con insistenza ma senza successo e ora la situazione può riproporsi: l'di Cristiano Ronaldo è una delle potenziali mete, così come l'il, squadra destinata alla promozione in SPL al termine della stagione.

La novità è costituita dalla, dove diverse franchigie accarezzerebbero il sogno di piazzare il colpo a zero ad effetto.è una candidata, così comeche nel 2025 debutta in MLS e ha ammesso di aver avuto dei contatti, pur sottolineando come il pesante ingaggio di De Bruyne sia un ostacolo. C'è poi una suggestione affascinante, quella di vedere il belga all'con Lionel Messi: bisognerebbe trovare il giusto incastro, visto che al momento gli slot per i Designated Players sono occupati da Sergio Busquets, Jordi Alba e appunto la Pulce.

Più defilate altre destinazioni come, dove ritroverebbe José Mourinho dopo l'esperienza al Chelsea, e- De Bruyne, in attesa di ritoccare i numeri in questo finale di stagione, lascerà il Manchester City dopo oltre 400 partite in tutte le competizioni (414 all'8 aprile). con 106 gol e 176 assist messi a referto.Con i Cityzens di Pep Guardiola, il centrocampista belga ha vinto 6 Premier League, 5 Coppe di Lega inglese (EFL), 3 Community Shield, 2 FA Cup. Nel 2023 ha coronato anche il cammino internazionale vincend la Champions League in finale contro l'Inter, seguita dalla Supercoppa UEFA e dal Mondiale per Club.