Sono ore caldissime per la famiglia De Laurentiis che non sta attraversando un momento magico per entrambe le sue squadre. Il Napoli ha Rudi Garcia in bilico, ma la scelta di un cambio in panchina è stata già presa nella mattinata di oggi si tratta di quella del Bari, con la decisione di esonerare Michele Mignani e trattare l'approdo in panchina di Pasquale Marino. Resta comunque in bilico la situazione legata anche alla panchina degli azzurri.