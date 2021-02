Pace, almeno per il momento. La preziosissima vittoria di misura del Napoli sulla Juventus, che rilancia le ambizioni in chiave Champions League e restituisce solidità alla posizione di Rino Gattuso sulla panchina, riporterà per qualche giorno il sereno attorno agli azzurri, pronti dalla prossima settimana a rituffarsi anche nell'Europa League con la prima delle due sfide col Granada e con la speranza di svuotare almeno parzialmente un'infermeria che rischia di accogliere pure Ospina e Lozano, fermati ieri da due affaticamenti muscolari. Ma tutto può passare in secondo piano dopo una vittoria di tale importanza, contro una storica rivale, accolta con grande soddisfazione anche dal presidente De Laurentiis.



Il patron del Napoli ha voluto mostrare particolare vicinanza alla squadra e al tecnico dopo i segnali di rottura delle scorse settimane e dopo aver abbandonato al termine di un pessimo primo tempo la tribuna a Bergamo, in occasione della sconfitta contro l'Atalanta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia: ha vissuto a fianco del gruppo le ore che precedevano la sfida del "Maradona" e al termine è sceso negli spogliatoi per congratularsi. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, oltre ai complimenti di rito, riferisce che De Laurentiis ha stretto la mano a Gattuso per dare un segnale di distensione dopo i troppi rumors sul futuro del tecnico calabrese e le indiscrezioni su Benitez, Mazzarri e i sogni De Zerbi e Italiano per la prossima estate.