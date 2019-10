Vi proponiamo altre, importanti, dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis alla Gazzetta dello Sport:



Occhio, presidente, la prossima estate potrebbe surriscaldarsi per Koulibaly.



«Ad agosto scorso ho rifiutato 105 milioni di sterline (dal Manchester United, ndr) e sono consapevole che prima o poi sarà costretto a cederlo».



Dalla Spagna, presidente, arrivano indiscrezioni a proposito di un interessamento del Real Madrid e del Barcellona per Fabian Ruiz: preoccupato?



«Il giocatore piace, tantissimo. D’altra parte, non avrei speso 30 milioni di euro per un ragazzo sconosciuto. Se mi offrono 180 milioni allora potremo anche discuterne».



Avete in programma qualcosa per il mercato di gennaio?



«Credo che non faremo nulla. Ammiro Tonali e Castrovilli. Il primo è di proprietà di un mio amico e gli auguro di cederlo per 50 milioni. Il secondo, invece, mi piace tanto».