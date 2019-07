Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato dal ritiro di Dimaro del mercato del Napoli: "Entusiasmo a Dimaro? Con i napoletani l'entusiasmo non è mai mancato. E' un ritiro tranquillo, sereno. Sono tutti concentrati e pronti a dare il meglio. Sabato ci sarà il primo incontro col Benevento e c'è la possibilità di incontrare un vecchio amico come Maggio. Il Napoli ha sempre avuto una levatura internazionale. A parte quel periodo tra l'addio di Maradona e l'avvento nostro. Prima c'è stato quel genio che è Maradona, poi siamo arrivati noi che da quando siamo tornati in Serie A abbiamo avuto i Quagliarella, i Cavani, i Lavezzi, gli Higuain. Tanti calciatori che dimostrano che l'internazionalizzazione di questo club era avviata. Il Napoli purtroppo ha vinto poco, soltanto due scudetti. Ma sono cambiati anche i tempi e il calcio. Il Napoli ha perso tempo nei suoi primi 50 anni.



SU JAMES RODRIGUEZ - "James è nei nostri cuori, soprattutto nei cuori di chi l'ha allenatore meglio di chiunque altro, Ancelotti. Il problema di James è che bisogna fare i conti col Real Madrid. Noi siamo duri, non vogliamo cedere alle ingiuste richieste del Real Madrid. Noi non abbiamo fretta perché la nostra squadra è già molto forte. Dobbiamo fare soltanto dei colpi, niente di particolare. I colpi si fanno in due, tra chi vuole acquistare e chi vuole vendere. Noi vogliamo acquistare, ma non vogliamo correre rischi".



SULL'INCONTRO CON WANDA NARA -"Incontro? E' una stupidaggine colossale, enorme. Io Wanda Nara l'ho incontrata tre anni fa e non ho nessuna intenzione di incontrarla di nuovo. Mi è stato sufficiente quell'incontro. Anche perché Icardi non rientra nelle necessità attuali del Napoli. Nel momento in cui io lo chiesi era un altro momento storico. Era l'anno che s'era infortunato Milik e volevamo trovare una sostituzione a lui, ma fu bravo Sarri a far diventare il nostro folletto Mertens uno capace di superare i trenta gol.



SU ELMAS - "Se io dovessi comprare Elmas non giocherebbe da nessuna parte... Ho detto 'Se'. Dovevate parlarne voi però. I tifosi vorrebbero 33 formazioni. Elmas arriva? Dobbiamo stare tre settimane qui, vediamo..."