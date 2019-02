Il presidente delAurelioha rilasciato alcune dichiarazioni all'uscita della Lega calcio. Elogi per il lavoro profuso da Carlo'Siamo soddisfattissimi, il campionato è ancora lungo. Le speranze per lo scudetto non muoiono mai. L'Europa League è un obiettivo da raggiungere, penso proprio di si'.- Il numero uno del club azzurro ha preferito glissare sulle domande relative alla situazione di Marek Hamsik. Il centorcampista slovacco è in attesa è in attesa che si sblocchi la trattativa con il Dalian Yifang.