L'ex difensore della Juve, Matthjis De Ligt, è tornato a parlare dei bianconeri ai microfoni del canale olandese NOS.



SULLA JUVE - 'Alla Juve mi sono divertito moltissimo, ma ho sentito che era giunto il momento per una nuova sfida. La Juve è un'ottima squadra, ma per me venire qui è stato un ulteriore salto di qualitò. Penso solo che il Bayern abbia in termini di selezione e ambizione di vincere la Champions. Alla Juve questa sensazione l'ho avvertita di meno'.



SUL BAYERN - 'Il Bayern Monaco è più vicino alla filosofia di ciò che il tecnico della nazionale vuole in campo. Ho giocato a malapena le prime tre partite perché sono arrivato con un ritardo nell’allenamento. In realtà era tutto ciò che mi hanno detto la prima settimana. Quindi sono davvero molto soddisfatto del mio tempo di gioco e di come stanno andando i primi due mesi'.