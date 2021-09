. Così la difesa bunker della Juve non è più tale, anzi incassa valanghe di gol: 10 nelle prime 6 giornate di campionato, un’enormità soprattutto per chi ha sempre costruito le proprie vittorie sulla solidità della retroguardia. Il dato è così allarmante da diventare quasi storico: da 33 anni (stagione 1988-89) i bianconeri non cominciavano con un bilancio così negativo in fatto di reti subite. Non solo: l’ultima volta che hanno chiuso una partita di campionato senza gol al passivo risale addirittura al 2 marzo, quando la squadra di Pirlo superò 3-0 lo Spezia in casa. Sabato, giorno in cui affronteranno il Torino nel derby, saranno passati 7 mesi esatti da quel giorno.