Dagli studi di Sky Alessandro Del Piero analizza il momento della Juventus anche extracampo: "Lo scorso anno è stato tragico dal punto di vista psicologico, l'inizio di quest'anno in misura minore ha visto ancora problemi visto quanto successo a Fagioli e Pogba. Non sono cose facili da assimilare per una squadra, visto che loro due sono i giocatori che dovevano dare imprevedibilità e classe. Se i bianconeri riescono a parare i danni possono diventare ancora più forti dal punto di vista psicologico e questo può girare a loro favore".