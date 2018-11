"Ho speso gran parte dei miei soldi in videogames e cibo spazzatura: il resto l'ho sperperato". Potrebbe iniziare così - parafrasando la buon anima di George Best - la futura biografia di. Dopo un primo anno a Barcellona trascorso fra infortuni e un difficile inserimento che gli ha permesso di collezionare solo 23 presenze, la scomoda verità sulla situazione del campione del mondo in carica sta inesorabilmente venendo a galla.- Non c'è nulla di male in un ragazzo del 1997 a cui piacciono molto i videogiochi. Il problema si pone quando la semplice passione sfocia in una vera e propria dipendenza che influisce sulle prestazioni professionali. Lo sa bene Dembélé, che, provocando le ire di allenatore e compagni. Il colmo è stato raggiunto lo scorso giovedì. Il medico blaugrana - inviato dal club a casa del giocatore per verificare la natura di un presunto "mal di pancia" - si è trovato davanti una scena pietosa.. Del mal di pancia, per inciso, nessuna traccia.- La sregolatezza di Dembélé però non è una novità. Recentemente la Bild ha reso nota. Il Barcellona non sta facendo nulla per mascherare il proprio disappunto. La panchina punitiva contro il Betis Siviglia (è riuscito ad arrivare in ritardo anche sugli spalti) nella scorsa giornata di campionato è stata l'ultimo capitolo di una situazione che va ormai degenerando.- Solo qualche mese fa. A quanto pare Dembélé mangia 'da schifo', un dettaglio che per un calciatore potrebbe non rivelarsi così insignificante. A nulla poi sembrano servire le strigliate dei compagni ("dovrebbe concentrarsi maggiormente sul calcio ed essere più responsabile", ha affermato l'altro giorno Suarez) e ora il Barça si interroga sul suo futuro. Rientrare da un investimento di oltre 100 milioni sostenuto solo un anno fa risulterebbe difficile, ragione per cui il club catalano sta provando ogni strada percorribile per recuperarlo. Ma. A giugno Ousmane potrebbe dire già addio, buttando via una opportunità stellare. Col rischio di passare il resto della vita ad alzare coppe solo su Fifa.