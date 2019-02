Dura analisi di Paolo Di Canio a proposito di Mauro Icardi, attaccante dell'Inter in un momento complicato. Queste le parole di Paolo Di Canio a Sky Sport: “Stiamo parlando di un giocatore vero, non scarso però questo quando gioca male non prende una punizione, non fa giocare la squadra. Ha sempre fatto gol ma che caratura ha? Che valore ha? Questo è il capitano dell’Inter, ma guadagna già tantissimo e mettere fretta è pesante così come coinvolgere la moglie da procuratrice: un giocatore importante cerca palla, la trova, lui invece sta fermo lì. Ora è svampito, è disorientato, è svuotato ma soprattutto non partecipa mai al gioco. Non può farsi destabilizzare per il contratto al punto da non riuscire a toccare la palla”.