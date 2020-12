Interpellato negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha detto la sua in merito all'idea di scambio sul mercato tra Inter e Arsenal con Eriksen e soprattutto Granit Xhaka a centrocampo: "Xhaka? Ho sentito questo nome per l'Inter. Se vuoi partire con un’ammonizione già dal tunnel e spesso un’espulsione, direi che è un acquisto perfetto (sorride, ndr). Per Conte può essere l’uomo giusto, non è di grandissimo livello, per l’idea di Conte sarebbe uno scambio comprensibile. Un mancino a centrocampo dove manca un giocatore così, ma i cartellini sono un problema enorme".