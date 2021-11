Antonio Di Natale, capitano storico dell'Udinese è stato intervistato da Udinese Tonight. Queste le parole del giocatore: "Beto ​è un giocatore bello e rapido. È uno sveglio. È un giocatore giovane e deve ancora lavorare ma può diventare un buon attaccante. Allenare la Carrarese è ​un’esperienza diversa perché hai a che fare ogni giorno con diverse persone dai giocatori, allo staff ai tifosi. Qualche volta partecipo alle partitelle con i giocatori però nessuno mi vuole in squadra (ride, ndr). Allenare l'Udinese è un sogno, un percorso lungo. ​Io devo proseguire per la mia strada, devo migliorarmi. Durante la mia carriera ho visto diversi allenatori e da ognuno di loro ho imparato qualcosa. Adesso, come allenatore, sto cercando di trasmettere la mia esperienza ai più giovani. È un mondo diverso da quello del giocatore ma è un’esperienza bellissima".