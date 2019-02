L'ex attaccante di Empoli e Udinese, Totò Di Natale (ora collaboratore tecnico dell'allenatore Marino per la fase offensiva allo Spezia in Serie B) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Okereke ha grande corsa e fisico, sto solo cercando di fargli capire che deve correre meglio per arrivare al tiro con più lucidità. Non è facile insegnare a far gol, si aiuta a curare il proprio talento. Bidaoui? All’inizio non vedeva mai la porta, abbiamo lavorato molto insieme. Ora non si limita a saltare l’uomo, ma sa finalizzare. E occhio a Galabinov che sta recuperando la forma".



"C’è un altro Di Natale in giro? Insigne in A, ma in B non ne vedo per ora. Suo fratello ha grandi margini di miglioramento. Il ruolo sta cambiando, non ci sono più i Vieri, i Totti, gli Inzaghi. E quindi al centro dell’attacco possono stare giocatori con altre caratteristiche. Anch’io ho fatto 3-4 ruoli diversi. Quagliarella? Anche a Udine faceva cose straordinarie, merita la Nazionale e può andare avanti fino a 40 anni. L’Udinese in difficoltà? Sono cose che succedono, è finito un ciclo e non c’è più quel gruppo di 5-6 giocatori che ha fatto la storia della società. Sono in ottimi rapporti con i Pozzo". "Tonali è un fenomeno: è veloce, ha gamba, recupera palloni. E picchia. Ha un grande futuro, anche in Nazionale. C’è sempre meno spazio per i fantasisti, quasi tutti giocano con due punte, una rapida e una di peso. E’ anche una questione di generazione: ci vorranno almeno 30 anni per rivedere gente come Baggio o Del Piero".