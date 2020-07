Una sfida di mercato, che ha un vincitore. Conteso da Juventus e Manchester City, Diego Rosa giocherà per Guardiola, il suo futuro sarà in Inghilterra, che ha preferito all'Italia. L'accordo tra il Gremio e i Citizens è in dirittura d'arrivo, il centrocampista di Salvador, classe 2002, dal gennaio 2021 inizierà l'avventura con il club controllato dal City Football Group. Costerà 6 milioni di euro + 19 di bonus, alcuni di questi facilmente raggiungibili, con una percentuale (circa il 30 per cento) che finirà nelle casse del ​Vitória, suo ex club.



CALCIATORE-CANTANTE - Nonostante non abbia mai debuttato con la prima squadra del Tricolor Gaùcho, Diego Rosa si è fatto conoscere e apprezzare con le maglie delle selezioni under 16 e under 17 del Brasile. Mezzala o centrocampista davanti alla difesa, sogna di diventare il nuovo Casemiro della Selecao. La strada è lunga ma la sfida non lo spaventa: Barril, come viene soprannominato, sa che non è una questione di fortuna, sulla quale non fa mai affidamento, i risultati possono arrivare solo con il duro lavoro e e con l'aiuto di Dio, suo unico riferimento. Da piccolo voleva fare il cantante o l'insegnante di educazione fisica, ora ha la possibilità di crescere sotto l'ala protettiva di Guardiola e di diventare un calciatore riconosciuto e vincente. L'occasione è grande, il futuro è nelle sue mani.